الاحتلال الإسرائيلي ينفذ 313 عملية هدم لمنشآت فلسطينية في النصف الأول العام الجاري

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 313 عملية هدم بحق المنشآت الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام 2020، 54% منها في محافظتي القدس والخليل.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، في تقرير حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من عام 2020 - أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها في الفترة التي يغطيها التقرير 351 إخطارا، شملت (إخطارات هدم، وقف بناء، إعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم)، وقد تركز 60% من هذه الإخطارات في محافظتي الخليل ورام الله.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ما يزيد على 419 اعتداء للمستعمرين خلال النصف الأول من العام 2020 ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات، حيث نجم عنها إصابة 78 مواطنا فلسطينيا، كذلك إلحاق الضرر بـ1100 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وحرق وقلع ما يزيد عن 3000 شجرة، وإلحاق أضرار مادية بمركبات المواطنين، حيث تم حصر 78 مركبة تضررت بشكل مباشر باعتداءات المستعمرين، وتركزت هذه الاعتداءات بشكل مكثف في محافظات القدس، ونابلس، والخليل اللواتي شهدن ما يزيد 60% من مجمل اعتداءات المستعمرين.