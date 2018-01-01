خلاف على شراء طيور يتسبب في إصابة 7 أشخاص بطهطا

أصيب 7 أشخاص في مشاجرة، اليوم، بسبب خلاف على بيع الطيور بدائرة قسم طهطا شمال سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بنشوب مشاجرة بين كل من: طرف أول، "أحمد. ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح متهتك بفروة الرأس، و"ناصر. ع" مصابًا بكسر بقاع الجمجمة وجرح بالجبهة وجرى نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، و"إسلام. ع"، و"عمر. ع" مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم يقيمون بدائرة قسم طهطا.

والطرف الثاني للمشاجرة، "علاء. ع"، و"علاءالدين. ن"، و"نورالدين. ن" مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم يقيمون بساحل طهطا بدائرة القسم.

وتم ضبط المتهمين وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلاف على شراء بعض الطيور من الطرف الأول.