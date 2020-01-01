الجيش النمساوي يدرب الكلاب على رصد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع النمساوية أنها بدأت عمليات اختبارية لتدريب كلاب على تحديد المصابين بفيروس كورونا عن طريق الشم ما قد يتيح رصدهم حتى لو كانوا دون أي أعراض للمرض.

وقال مركز تدريب الكلاب التابع لوزارة الدفاع النمساوية إنه يعمل حاليا على تدريب كلب من سلالة "الراعي البلجيكي" على العثور على أنبوب صغير خاص يحتوي على جزيئات رائحة فيروس كورونا تم استخلاصها من كمامة طبية امتصت عناصر له، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار المركز إلى أن المدربين "يشجعون" الكلب على تحقيق النجاح في البحث عن الأنبوب الصغير بإعطائه أكلا يحبه.

ومن المتوقع أن يطلق العسكريون في وقت قريب مرحلة جديدة من الاختبار تشمل التدريب على رصد الفيروس باستخدام كمامة طبية تحتوي على جزيئات للفيروس.

وأشار المركز إلى أن الأسلوب الجديد من المتوقع أن يمكن الكلاب من رصد مصابين بالفيروس حتى لو أنه لم تظهر عليهم أي أعراض للمرض.