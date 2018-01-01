المكسيك تسجل مستويات شبه قياسية من الاصابة بفيروس كورونا

(د ب أ)

تواصل المكسيك تسجيل مستويات شبه قياسية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يحبط خطط إعادة فتح الاقتصاد.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 7615 حالة إصابة أخرى يوم السبت و578 حالة وفاة أخرى. وبهذا يصل إجمالي عدد الوفيات المؤكدة بسبب الاصابة بكوفيد-19 في البلاد إلى 38 الفا و 888 حالة منذ بداية تفشي الجائحة و 338 الفا و913 حالة اصابة.

وتعتبر هذه الأرقام بشكل كبير أقل من الاعداد الفعلية لأن المكسيك لم تقم بفحوصات كثيرة. وقد أجرت المختبرات الحكومية أكثر بقليل من 800 الف فحص حتى الآن، أو حوالي واحد من كل 150 شخصًا في الدولة البالغ عدد سكانها حوالي 130 مليونًا.

وكانت المكسيك تأمل في أن تبدأ إعادة فتح تدريجي للاقتصاد اعتبارًا من حزيران/يونيو، لكن العديد من الولايات اضطرت إلى التراجع عن هذا التوجه، وإغلاق الشواطئ والفنادق مرة أخرى.