محافظ الغربية: غلق وتشميع قاعة تصوير بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي

شن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حملة مسائية مكبرة لإزالة كافة الاشغالات بطريق طنطا كفر الزيات الزراعي، للتصدي لظاهرة الاشغالات واحتلال الطريق العام .

وقال محافظ الغربية ، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع قاعة تصوير "فوتوسيشن" بطريق طنطا كفر الزيات ، وتحرير محضر ضد صاحبها لمخالفته، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها الدولة لمنع التجمعات، لما تمثله من خطورة فى زيادة إمكانية إنتشار عدوى كورونا.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار تكثيف حملات المتابعة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، وتطبيق القانون بحسم وحزم، تجنبا للفوضى والعشوائية.