محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الرمد بعد تطويرها بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأحد، مستشفى الرمد بعد تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير المستشفيات والنهوض بالقطاع الصحى بالمحافظة والتى شملت تطوير ورفع كفاءة أكثر من مستشفى تنفيذا لخطة الدولة للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وبدأ الافتتاح بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمستشفى، ثم استمع المحافظ ومرافقوه إلى شرح لمراحل التطوير التى تمت بالمستشفى وتاريخ إنشائها الذى يبدأ من عام 1911.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ مستشفى الرمد بأقسامها المختلفة من الاستقبال والعيادات الخارجية وغرف العمليات والعناية والتى تستقبل أكثر من 1000 مريض يوميا، حيث تم الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفائتها وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية فى جميع التخصصات، كما تفقد أقسام أبحاث العيون والمعمل والصيدلية وغرف العمليات وباقى الأقسام، مشيداً بمستوى التطوير بالمستشفى وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية فى مجال العيون والرمد.

وأعلن محافظ أسيوط تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للقطاع الصحي بالمحافظة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الأطقم الطبية بالمستشفيات سواء أطباء أو تمريض أو عاملين من خلال التدريب المستمر والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم والتعامل مع المرضى لتقديم خدمة أفضل للمواطن وفقًا لأحدث أساليب العمل.