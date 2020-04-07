دراسة: الاستغناء عن الوظائف يمثل خطرا حقيقيا على اقتصاد أوروبا

وسط تصاعد الاستغناء عن الوظائف وبرامج الإجازات المكلفة، التي لا يمكن أن تستمر للأبد، تواجه أوروبا مخاطر زيادة مدمرة في البطالة، التي لن يكون من السهل مواجهتها، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبورج" للأنباء اليوم الأحد.

وتتعافى الاقتصاديات في مختلف أنحاء القارة وأيضا أمزجة الشركات، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بالتوظيف.

وبعد أشهر من الأزمة لا تزال التوقعات غير مؤكدة فيما يتعلق بالتزام الشركات بالإنفاق.

وفي منطقة اليورو، يمكن أن تصل البطالة إلى 10% بحلول نهاية العام، مع التراجع الاقتصادي، حسب دراسة لوكالة بلومبورج.