إيران تسجل 2182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 2182 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 273 ألفا و788 شخصا حتى الآن بينهم 3556 في وضع حرج.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية- إنه جرى تسجيل 209 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 14 ألفا و188 شخصا.

وأشارت لاري إلى أن هناك مليونين و148 ألفا و999 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بالفیروس في كافة أنحاء البلاد حتى الآن.