تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ3 صواريخ كاتيوشا

تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بغداد، لقصف بـ3 صواريخ كاتيوشا.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني، دون مزيد من التفاصيل.