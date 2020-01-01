تعرض المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ3 صواريخ كاتيوشا

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تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية، بغداد، لقصف بـ3 صواريخ كاتيوشا.
ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأحد، نقلا عن مصدر أمني، دون مزيد من التفاصيل.