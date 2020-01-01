امرأة تقتل عنصرين من طالبان انتقامًا لوالديها غرب أفغانستان

قتلت امرأة شابة، اثنين من أفراد حركة طالبان، بعد أن قتل عدد من عناصر الحركة والديها في إقليم جور غرب أفغانستان، طبقا لما ذكره مسئولون اليوم الأحد.

وكانت مجموعة صغيرة من مقاتلي طالبان قد دخلت منزل أسرتها في منطقة تيوارا، حيث طالب المقاتلون والد المرأة بمغادرة المنزل، ثم أطلقوا النار عليه وعلى والدتها، طبقا لما قاله عضوا المجلس المحلي، عبد البشير قادري ومحمد مهداوي.

وأضاف عضوا المجلس المحلي أن المرأة استلت سلاحا من منزلها وأطلقت منه الرصاص على أعضاء طالبان، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم. وأصيب مقاتل ثالث.

وقال قادري إن أحد المسلحين الذي قتل هو مسؤول استخباراتي بحركة طالبان، وبعد الحادث، سعى سكان محليون لمساعدة المرأة وفر المسلحون من المنطقة.

وقال عضوا المجلس المحلي، إن المرأة وشقيقها المراهق تركا الآن منزلهما وانتقلا إلى مكان أكثر أمنا.

جاء الحادث بعد أن أصدرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة الأفغانية تقريرا الأسبوع الماضي حول الضحايا المدنيين خلال الأشهر الستة الماضية، تشير إلى أن 16 شخصا في المتوسط قتلوا أو أصيبوا يوميا في البلاد في عام 2020.