نشرت الفنانة فيفي عبده صورة لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، ويبدو عليها علامات الحزن وعلقت قائلة: "الصورة دي اتصورتها وأنا زعلانة أوي لأن عندي اكتئاب، قولت اللي بيحبوني هيزعلوا على زعلي، واللي بيكرهوني هيفرحوا فيا، على كل إسكوزمي إنجوي خليك جود بوي مش مهم مين اللي سمايل، في الآخر لف يو".

فيفي عبده المعروف عنها حبها للحياة ونشر البهجة والسعادة والتفاؤل عبر مواقع التواصل الاجتماعي دفعت عددا من الفنانين لدعمها بعد تعليقها على الصورة منهم نيللي كريم، غادة عبدالرازق، مايا دياب، نيكول سابا، وحسن الرداد.

فكتبت لها مايا: "ليه يا فوفا.. بموت فيكي"، وعلق الرداد: "أحلى فوفا في الدنيا"، بينما كتبت نيكول: "الزعل مايلقش عليكي خالص أنت كلك طاقة وفرح.. أحبك".