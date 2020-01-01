قرية أوغندية تستخدم فن الراب لجذب المستثمرين الأجانب

فكر "إسحاق نابوانو" من قرية "واكاليج" الأوغندية، بطريقة مبتكرة لإقناع المستثمرين بالتعامل مع رواد الأعمال الشباب في قريته التي قضى فيروس كورونا على معظم اقتصادها، فجلب ببساطة مجموعة من الشباب والدولارات المزورة والهيليكوبترات الورقية لعمل فيديو راب والذي نال شهرة على الإنترنت.

وقال "نابوانو" لصحيفة الجارديان البريطانية، إنه يدعو المستثمرين للتعامل مع الرواد في بلده لتحويل تلك الدولارات المزيفة لحقيقة ملموسة بين مجتمع قادر على أن يكون مربحا لمن يتعامل معه.

وتهدف حملة "المال يصنع المال" لجمع 30 ألف جنيه استرلينى لتأسيس 5 من الشركات الصغيرة لرواد أعمال شباب ولدعم 10 آخرين مع توفير المنح الدراسية لأطفال القرية الذين تسببت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بثنيهم عن الدراسة.

وبسبب نجاح الأغنية ظهرت نتائج سريعة لنجاح الحملة بتغطية قرابة نصف المبلغ المطلوب بفترة قصيرة.

وأشتهر "نابوانو" من قبل بحرفة سياحة أفلام الأكشن إذ كان السياح دائما يأخذون أدوارا عنيفة في أفلامه إذ يقول إن 200 من السياح مثلوا مشاهد قتل في أفلامه.