الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق لمد خط أنابيب غاز في شرق المتوسط

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على اتفاق متعدد الأطراف لمد خط أنابيب من شأنه تسهيل تصدير الغاز الطبيعي المكتشف في المياه الإسرائيلية والقبرصية إلى أوروبا.

وتقدر تكلفة المشروع بستة مليارات دولار واتفق عليه وزراء الطاقة من كل من إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، ويهدف لمد أنبوب بطول 1900 كيلومتر (1181 ميلا) لنقل الغاز من الحقول المكتشفة والتي سيتم اكتشافها في حوض شرق البحر المتوسط إلى الأسواق الأوروبية عبر قبرص واليونان وإيطاليا.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد تجري حاليا دراسات تتعلق بالمسار، بهدف الوصول إلى القرار النهائي خلال عامين تمهيدا لاستكمال المشروع بحلول عام 2025.

وتسبب المشروع في توترات مع تركيا، التي تقول إن من شأنه أن يحرم القبارصة الأتراك، الذين يعيشون فى دولة انفصالية بشمال قبرص ، من عائدات الموارد الطبيعية للجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة منذ عام 1974 إلى شطرين: جنوبي مستقل ذو أغلبية يونانية وعضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وشمالي تركي لا تعترف بسيادته إلا أنقرة.