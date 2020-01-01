محافظة سوهاج: لجان حماية الطفل تتدخل لحماية 604 طفل معرضين للخطر بنطاق المحافظة خلال عام

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام اللجنة العامة لحماية الطفل برئاسة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، واللجان الفرعية بالمراكز، بالتدخل لمعالجة وحماية 604 حالة لأطفال مهددين ومعرضين للخطر، في الفترة من يوليو 2019، وحتى يوليو 2020.

وأوضحت نجاة موسى مقرر اللجنة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة أن الحالات التى تمت معالجتها تنوعت ما بين " تسرب من التعليم، وإهمال وتفكك أسري، وتسول، وختان إناث، وإستغلال وإساءة، وزواج مبكر، وعمالة أطفال، وعنف مدارس وتنمر، وهجرة غير شرعية.

وقالت "موسى" أن لجان حماية الطفل بنطاق المحافظة قد قامت بالتواصل والتنسيق مع نيابة الطفل في حالات الأطفال المعرضين للخطر والمسجلين على قضايا ومتابعة الحالات مع المراكز على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع وحدة حماية الطفل بمحافظة أسيوط والتدخل لعدد 9 حالات تسول بمركز طما، و3 حالات بمركز طهطا، وتم أخذ الإقرارات اللازمة لأولياء الأمور بالتعهد بالمحافظة عليهم ورعايتهم.

وأشارت إلى أنه تم التواصل ومتابعة حالة الطفل الذي تم إختطافه بمركز المنشاة، وتم عمل جلسات تأهيل نفسي للطفل من قبل وحدة الحماية بالمنشاة بعد تحريره والقبض على المختطفين، كما تم التواصل مع مقرر وحدة الحماية بمحافظة القليوبية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لسرعة التدخل في حالة تنمر لطفل تم رصدها من قبل مسئول الإعاقة باللجنة العامة بسوهاج، والتنسيق مع الداخلية بشأن الإهتمام بالطفل في فترة الحجز، ووزارة التضامن الإجتماعي لتوفير مؤسسة تتولى رعاية الطفل.

وأضافت أنه تم التحرك والتعامل مع 42 حالة ختان إناث على مستوى المحافظة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .