 مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة سياحية بكندا - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء انقلاب حافلة سياحية بكندا

أوتاوا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 1:05 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 1:05 م

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأحد، جراء انقلاب حافلة سياحية في مقاطعة "ألبرتا" الكندية.

 

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن الحافلة السياحية انقلبت وهي في طريقها إلى جبل جليدي في متنزه "جاسبر" بالمقاطعة.

 

وأضافت أن إحدى الحافلات التي تنقل الزوار إلى الجبل الجليدي انقلبت، ونقلت عن شرطة الخيالة الكندية الملكية قولها إن 3 بالغين لقوا حتفهم بين 27 راكبا كانوا في الحافلة.

 

وأشارت إلى أن طائرات هليكوبتر نقلت الركاب المصابين بإصابات بالغة إلى عدة مستشفيات في ألبرتا، موضحة أن الشرطة تجري حاليا تحقيقات لكشف ملابسات الحادث.


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