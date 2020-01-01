العراق يسجل 2310 إصابات و90 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 2310 إصابات و90 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت، مساء الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 92530 إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3781 حالة وفاة.