شاكر: مصر لديها استراتيجية خاصة بالربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن مصر لديها استراتيجية خاصة بالربط الكهربائي مع دول الجوار وعدد من دول العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الأحد؛ لمناقشة 7 طلبات إحاطة مقدمة من النواب في حضور الدكتور محمد شاكر منها ما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية.

وقال الدكتور شاكر، إن مصر محورا لربط الكهرباء بين الدول العربية والإفريقية والعالم، مؤكدا أن إفريقيا بها طاقة متجدة هائلة ونعمل على الاستفادة منها.

وحول الربط الكهربائي مع السودان، قال شاكر إن الربط مع السودان تم بالفعل منذ أبريل الماضي بواقع 240 ميجاوات وفق احتياجات الأشقاء في السودان في الفترة الحالية.

ولفت إلى أن شبكات الربط تم تنفيذها ليتم ضخ 500 ميجاوات في المستقبل، مشيرا إلى أن الجانب السوداني لديه مشكلات فنية في الشبكة وعرضنا تقديم خدماتنا في ذلك.

وكشف شاكر عن وجود مشروعات للربط الكهربائي مع عدد من الدول، لافتا إلى أن أكبر دولة يتم حاليا الربط معها هي الأردن ثم ليبيا.

ونوه بأنه يسعى دائما إلى أن تكون مصر ممرا للطاقة المتجددة وهي خطة واستراتيجية وضعتها الدولة لتنفيذها في القريب العاجل، مؤكدا أن أزمة كورونا لها تأثير كبير على المشروعات كافة.

وأشار إلى مصر تتعاون مع منظمات إفريقية لتحقيق هذا الممر، مؤكدا أن إفريقيا غنية بالطاقة المتجددة ومصر جزء أصيل من القارة السمراء.

وكشف عن مخطط لربط إفريقيا كلها مع بعضها البعض في الربط الكهربائي، مؤكدا أن العالم بعد نحو 20 عاما من الآن سيكون في ربط كهربائي موحد.

وأضاف وزير الكهرباء أن إفريقيا لديها الكثير من وسائل الطاقة المتجددة، وقد تكون مصر صلة الوصل التى تربط بين الطاقة الأوروبية والإفريقية وسيكون ذلك مفيدا من خلال تقوية شبكات الكهرباء.

ولفت إلى أن مصر أصبح لديها وفرة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولدينا قدرات كبيرة للغاية تمكنا من التصدير لدول الجوار، منوها بأن هناك دراسات تتم الآن خاصة الربط الكهربائي بين مصر ودول شرق إفريقيا.