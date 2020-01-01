 بوجبا بديلا وراشفورد يقود هجوم يونايتد لمواجهة تشيلسي بنصف نهائي كأس الاتحاد - بوابة الشروق
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بوجبا بديلا وراشفورد يقود هجوم يونايتد لمواجهة تشيلسي بنصف نهائي كأس الاتحاد

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 6:17 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 6:17 م

أعلن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة تشيلسي، مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل تشيلسي لهذا الدور بعد التفوق على ليستر سيتي في الدور ربع النهائي بنتيجة 1-0، فيما تأهل مانشستر يونايتد بعد التفوق على نورويتش سيتي بنتيجة 2-1.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، مع أرسنال في النهائي أول أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي، الذي تخطى مانشستر سيتي في نصف النهائي الآخر.

ويدخل يونايتد مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، بايلي وليندلوف.

خط الوسط: ويليامز، دانيل جيمس، ماتيتش وفريد.

الهجوم: برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد.


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