دبلوماسيون: ميركل وماكرون على استعداد لتقديم تنازلات أخرى خلال القمة الأوروبية

صرح دبلوماسيون فرنسيون، بأنه من الممكن أن يصير البرنامج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من أجل مواجهة تداعيات كورونا أصغر مما كان مقترحا في الأساس.

وبحسب تصريحات الدبلوماسيين، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استعداد لإدخال 400 مليار يورو فقط للمخصصات المالية غير القابلة للسداد بدلا من الـ 500 مليار يورو التي كان مخططا لها في الأساس.

ولكن لن يتم القبول بمخصصات أقل من ذلك، بحسب ما نقله الدبلوماسيون ليلة السبت/الأحد في القمة الأوروبية في بروكسل.

يشار إلى النمسا والدنمارك والسويد وهولندا وفنلندا تعارض هذا البرنامج، وتسعى لمنح قروض فحسب بدلا من تلك المخصصات من أجل تحفيز دول مثل إيطاليا وإسبانيا نحو إصلاحات أسرع.

وبحسب الدبلوماسيين ليلة السبت/الأحد، لم يسفر لقاء ميركل وماكرون مع رؤساء دول وحكومات الدول الخمس عن أية نتائج ملموسة، وبعد مساعي حثيثة للتوصل لتسوية، ترك ميركل وماكرون الأمر.

وبشكل رسمي سوف تستمر القمة الأوروبية في جولة أخرى اليوم الأحد، ولكن التوصل لاتفاق من عدمه يظل أمرا مشكوكا فيه.