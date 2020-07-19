زعيمة حزب ميركل تتوقع نجاح قانون حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الدولية

توقعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، نجاح القانون المثير للجدل الخاص بمراعاة حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الدولية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قالت زعيمة حزب المستشارة آنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي: "لا أحد يريد، كمستهلك ناضج، أن يدعم عمل الأطفال أو أي شيء آخر، ولقد وضعنا الأساس لهذا في مثل هذا القانون لسلاسل التوريد".

ورأت كرامب-كارنباور، أن القانون يجب صياغته بالشكل الذي يجعله عمليا والذي يبقي على قدرة الاقتصاد الألماني على التنافس وذلك بالنظر إلى المنافسة الأوروبية.

جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية تدرس سن قانون يلزم الشركات الألمانية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان حتى مع شركات التوريد في الخارج.

وكان استطلاع أظهر أن 22% فقط من الشركات الألمانية تلتزم بهذه المعايير.

وكانت أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقت في معاهدة الائتلاف على أن الحكومة الائتلافية ستتخذ إجراء قانونيا للحفاظ على هذه المعايير، ويعتبر وزير التنمية جيرد مولر (من الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) وهوبرتوس هايل، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) من المؤيدين لهذه الخطوة، فيما يبدي آخرون مثل بيتر التماير، وزير الاقتصاد (من حزب ميركل) تشككا ملحوظا حيال هذه الخطوة.

وسيسري القانون فقط على الشركات الكبيرة التي يعمل لديها أكثر من 500 شخص.

وقالت كرامب كارنباور، إن القانون الجديد "يجب أن يخدم الأهداف وأن يكون عمليا، ولهذا فهناك مشاورات في الوقت الراهن داخل الحكومة، وأنا لدي ثقة كاملة في زملائي بأنهم سيطرحون مشروع قانون يتوافق مع الهدف والعملية أيضا".