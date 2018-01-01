قبلت لجنة متابعة الانتخابات بمحكمة سوهاج الابتدائية، برئاسة المستشار فرج إبراهيم الحداد، أوراق 16 مرشحا جديدا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة.

وبلغ عدد المرشحين المقبولين لخوض الإنتخابات على المقاعد الفردية بدائرة المحافظة قبل غلق باب الترشيح، السبت، 40 مرشحا، بينهم 5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، وسيدة واحدة.

والتزم المتقدمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد منذ دخولهم باب المحكمة الرئيسي حتى الاستقرار بالقاعتين المخصصتين لتلقي طلبات الترشح بالطابق الثاني.