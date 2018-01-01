برلماني: وزارة التنمية المحلية تعكف على وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ساحات الانتظار

قال ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم السيارات الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى محاولة السيطرة ومواجهة ظاهرة الفوضى في الشارع المصري بشأن ركن السيارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن «ظاهرة السايس تنامت لدرجة انها أساءت لوجه الحضاري الشارع المصري، حيث يمارس من خلالها البعض أعمال عنف بلا مبرر ويحصلون على الأموال بدون وجه حق في نوع من فرض السيطرة في الشارع المصري»، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة لم يكن يحكمها قانون سابق.

وتابع أن وزارة التنمية المحلية تعكف على وضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ساحات الانتظار، مشيرًا إلى أن المحافظات بالتنسيق مع مديريات الأمن ستحدد الأماكن المزدحمة وساعات الازدحام ومن ثم تحديد عدد مناسب من الموظفين الذين سيعملون على تنظيم الساحات، والذين سيتم تعيينهم طبقًا لشروط؛ أهمها ألا يكون الشخص يتعاطى المخدرات.

وأشار إلى أن من سيمارس مهنة السايس بدون ترخيص فيما بعد سيطبق عليه عقوبة السجن، قائلًا إن من حق الراغب في العمل بتلك المهنة التقدم، وإذا تطابقت الشروط عليه فسيتم تعيينه.

وأكد أنه سيتم مراعاة المواطن في المقام الأول أثناء تحديد تكلفة ركن السيارات في الساحات المختلفة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، يونيو الماضي، ونشر نصه في الجريدة الرسمية بالعدد 28 مكرر (د) بتاريخ 15 يوليو.

ويستهدف القانون تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركاتٍ أو أفرادًا)، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقًا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.