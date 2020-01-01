قال عاطف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بتحرير سعر الصرف انعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاحتياطات تتخطى 45 مليار وفي زيادة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن «هناك مرونة في سعر الصرف الآن»، موضحًا أنها تتأثر مع أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

ولفت إلى أن «الهبوط والصعود في سعر الدولار، وتأثير دخول الأجانب، يدل على نجاح التعويم»، قائلًا إن «الاحتياطات المالية السند في وقت الأزمات وتؤمن من أي عوائق».

وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن «وجود الاحتياطات يؤمن للمؤسسات المالية قوة الاقتصاد واستحمال فترة الضغط لو زادت»، متابعًا أنه «لم يتم رصد تأخير في تدبير الدولار خلال الأزمة».

وتابع: «أي مصنع يحتاج لتدبير الدولار كان الدولار متوافر في البنوك بصورة كبيرة»، ذاكرًا أن مصر مازالت من أسرع الدول في النمو الاقتصادي، بالرغم من أزمة «كوفيد - 19».

وذكر «المغربي» أن «التقييم الائتماني مستقر الآن وهو ما يعكس استقرار الاقتصاد»، مستطردًا أن «عودة الأجانب للاستثمار الفترة الأخيرة رسالة طمأنينة للاقتصاد».

وأشار إلى أن الثقة التي حصلت عليها مصر من المؤسسات الدولية، فضلًا عن التفاوض على حزمة لدعم الاقتصاد خلال هذه الفترة مع صندوق النقد والبنك الدوليين، مؤشر هائل لثقتهم.