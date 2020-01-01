نقيب المعلمين مشيدا بنظام الثانوية العامة الجديد: السيسي اتخذ خطوة جريئة

توجه محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المعلمين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذه «الخطوة الجريئة» لتطوير التعليم، ووضع نظام الثانوية العامة الجديد، قائلًا إن مصر تأخرت عشرات السنين لاتخاذ هذه الخطوة.



وأضاف خلال حواره لبرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن «نظام التعليم الجديد للثانوية العامة، هو علم من أجل العلم، بخلاف النظام القديم الذي كان يعتمد على الحفظ والتلقين»، مشيرًا إلى أن دفعة الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2021، هي أول دفعة كانت تدرس بنظام التابليت.



ودعا أولياء الأمور للاطمئنان جراء تنفيذ النظام الجديد للثانوية العامة، مؤكدًا أن هذا النظام سيقضي على المراكز التعليمية الخاصة ومشاكلها، إضافة إلى الغش، متابعًا أن الدفعات الجديدة ستتخرج من الجامعات مسلحة بالعلم والتكنولوجيا.



وأوضح أن العديد من الدول تتبع «النظام الهجين للتعليم»، حيث يتم تقسيم جزء من المادة العلمية لتدريسها داخل الفصول والجزء الآخر يُدرس إلكترونيًا، مشيدًا بالمكتبة الرقمية «بنك المعرفة».

وكشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصير المرحلة الثانوية في العام المقبل، مؤكدًا أنهم سوف يستفيدون من وجود التابلت، بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.



وشدد الوزير، خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، على أن التقييم سيكون بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحدًا في شكل الأسئلة.



وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.



وكشف وزير التربية والتعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة.



وأكد الوزير أن الامتحان، سيكون بنظام «الكتاب المفتوح» الـ «open book» ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.