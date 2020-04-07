مواطن في أول طعون انتخابات الشيوخ: «بعدما دفعت الفلوس قالولي السيستم قفل»

تلقت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، أول الطعون الانتخابية على قرارات لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ، برفض تسلم أوراق مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجرائها في الخارج يومي 9 و10 أغسطس المقبل، وفي الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

الدعوى التي مثلت أول طعن انتخابي أقامها المواطن عيد زكي برنابة، برقم 47452 لسنة 74 قضائية، ضد كلاً من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وحافظ الجيزة بصفتهم، وقال فيها إنه تقدم بأوراق ترشحه لرئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لمجلس الشيوخ يوم السبت الموافق 18 يوليو 2017 وقبل انتهاء الموعد قدم الملف وسدد الرسوم المقررة والتأمين المقرر وشهادة بالكشف الطبي".

وتابع: "جرى كل ذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب الترشح في الساعة الثانية ظهراً، ، إلا أنه وبعد انتظار قرابة النص ساعة أخبرني رئيس اللجنة بغلق القيد وسلمني الملف مرة أخرى، على الرغم من أنني حصلت قبل دخولي للقاعة على الرقم المسلسل الخاص بي ووقعت على الرقم الخاص بالمتقدمين للترشح وسلمت كافة أوراقي مستوفاة وسددت كافة الرسوم المقررة.

وطالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين في الانتخابات.