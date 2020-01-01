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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن هجوم شنه مسلحون في نيجيريا، أدى إلى مقتل 23 جنديًا، دون التطرق لتفاصيل أخرى.