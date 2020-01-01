 نيجيريا.. مقتل 23 جنديا في هجوم شنه مسلحون - بوابة الشروق
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نيجيريا.. مقتل 23 جنديا في هجوم شنه مسلحون

هدى أمين
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 10:08 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 10:08 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن هجوم شنه مسلحون في نيجيريا، أدى إلى مقتل 23 جنديًا، دون التطرق لتفاصيل أخرى.


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