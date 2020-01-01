ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية حلقة نقاشية بعنوان «المستجدات على الساحة الأمريكية وانعكاساتها على الوجود الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط»، وذلك غدًا الإثنين الموافق 20يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وتستضيف الحلقة السفير محمد العرابي؛ وزير الخارجيةالمصري الأسبق وعضو مجلس النواب - لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس الاستشاري بمركز الدراسات الاستراتيجية.

وتدور تساؤلات النقاش حول محورين أساسيين هما؛ مستجدات الأوضاع في الداخل الأمريكي ومستقبل الوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، وذلك في ضوء ديناميكية التفاعلات التي يشهدها الداخل الأمريكي حاليًّا سياسيًّا واجتماعيًّا وانعكاساتها على المشهد الدولي بوجه عام وعلى منطقة الشرق الأوسط بوجه خاص.

يدير النقاش شريهان القماش؛ عضو مركز الدراسات الاستراتيجية، وتُبث الحلقة مباشرة عبر الصفحة الرسمية لمركز الدراسات الاستراتيجية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ‎حيث يمكن للمتابعين طرح أسئلتهم أثناء بث الحلقة.