مستشار للرئيس الكوري الجنوبي يسعى لتعاون على مستوى المدن بين الكوريتين

يسعى مستشار جديد للرئيس الكوري الجنوبية مون جيه-إن للسياسة الخارجية، إلى دفع مشروعات تعاون بين مدن الكوريتين إلى الأمام، في أول مبادرة عامة له منذ تعيينه في وقت سابق من هذا الشهر.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الأحد عن مساعد المستشار القول إن إم جونج-سيوك رئيس مكتب مون سابقا، يسعى إلى إبرام مذكرات تفاهم بين مؤسسة التعاون بين الكوريتين غير الربحية و30 مدينة كورية جنوبية لربطها مع المدن الشقيقة في كوريا الشمالية.

يُشار إلى أن ”إم” هو رئيس المؤسسة.

وقال مساعد إم، لوكالة يونهاب عبر الهاتف: "في الوقت الحالي، الجهود جارية للبحث عن مذكرات تفاهم بين المؤسسة والبلديات الإقليمية".

وبمجرد التوقيع على مذكرات التفاهم مع المدن، تخطط المؤسسة لمساعدة كل مدينة في إيجاد مدينة شقيقة في الشمال تتمتع بمجال مشترك للتعاون في اتجاهين وضمان التواصل السلس بين المدينتين.

وسوف تضطلع المؤسسة بوضع اللمسات الأخيرة على خطط التعاون بين المدن واقتراحها على الشمال في وقت لاحق.

كما ستسعى إلى سن قوانين محلية لضمان ألا تتأثر المشروعات العابرة للحدود بأي تغيير في قادة البلديات.

وتأتي جهود إم، للمشاركة مع الشمال في الوقت الذي تسعى فيه سول إلى مشروعات تعاون عبر الحدود لتخفيف التوترات العسكرية وبناء الثقة المتبادلة كجزء من جهود أوسع لإرساء الأساس لسلام دائم في شبه الجزيرة المقسمة.