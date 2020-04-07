الحزن يخيم على أستراليا بعد وفاة بطلة التزلج اليكساندروفسكايا

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انهال الثناء على الأسترالية من أصل روسي ايكاترينا اليكساندروفسكايا بطلة التزلج الفني والتي توفيت في موسكو بعد عشرة أيام فقط من وفاة أليكس بولين بطل العالم السابق في التزلج على الجليد .

وتوجت اليكساندروفسكايا مرتين من قبل كبطلة لأستراليا في التزلج الفني لفئة الزوجي رفقة هارلي ويندسور.

وحل الثنائي في المركز الثامن عشر في أولمبياد بيونج تشانج الشتوي عام 2018.

واعتزلت اليكساندروفسكايا منافسات اللعبة في فبراير الماضي بعد سلسلة من الإصابات، لكن حتى الآن لم يتم الكشف عن سبب وفاتها بشكل رسمي.

وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، انتحرت ألكسندروفسكايا في العاصمة الروسية موسكو أمس الأول الجمعة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم" تم العثور على جثة ألكسندروفسكايا / 20 عاما / بالقرب من منزلها مع ملاحظة تركتها كتبت عليها كلمة "الحب". مشيرة إلى أن المتزلجة حاولت من قبل الانتحار بسبب إصابتها بالاكتئاب بعد صدمة تعرضت لها.

وذكرت اللجنة الأولمبية الأسترالية اليوم الأحد "نشعر بحزن عميق لنبأ وفاتها"، واصفة ألكسندروفسكايا بأنها "شخصية حيوية وموهوبة ورياضية مذهلة".

وقال إيان شسترمان رئيس بعثة أستراليا في أولمبياد بيونج تشانج "كاتيا كانت عضوا مهما بفريقنا في بيونج تشانج".

وأضاف "الحياة منذ الأولمبياد لم تكن سهلة بالنسبة لها وهذا تذكير في الوقت المناسب حول مدى هشاشة الحياة".

وفي الثامن من يوليو الجاري أعلن الاتحاد الأسترالي للتزلج وفاة أليكس بولين بطل العالم السابق في التزلج على الجليد خلال ممارسة صيد الأسماك بالرمح قبالة أحد شواطئ مدينة جولد كوست الأسترالية، وذلك عن عمر 32 عاما.

وشارك بولين /32 عاما/ في ثلاث نسخ من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أولها في 2010، وكان حامل العلم الأسترالي في أولمبياد سوتشي 2014 الشتوي بروسيا.

وتوج بولين بلقب بطولة العالم في التزلج على الجليد مرتين، في عامي 2011 و2013.