سكان جزيرة إيطالية يستيقظون على دوي انفجارين لبركان سترومبولي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن انفجارين قويين لبركان "سترومبولي" تسببا في استيقاظ مزعج للكثير من السكان بالجزيرة الإيطالية التي تحمل نفس الاسم صباح اليوم الأحد.



وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن المعهد الوطني للجيوفزياء وعلوم البراكين قوله أن فوهة البركان قذفت بصخور متوهجة في المنطقة المحيطة.



غير أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث إصابات.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن صاحب متجر جيانلوكا جيوفري في قرية جينوسترا قوله "حوالي الخامسة صباحا، استيقظنا على صوت انفجارين قويين أفزعانا للحظة، لحسن الحظ، لم يحدث شيء وكل شيء تحت السيطرة".



يعتبر بركان "سترومبولي" واحدا من أكثر البراكين نشاطا في العالم، وفي يوليو 2019، توفي شخص واحد بسبب ثوران هذا البركان.



وتقع جزيرة سترومبولي في البحر المتوسط على بعد حوالي 65 كيلومترا شمال جزيرة صقلية التي تقع في شمال شرق البلاد ويقطنها بضعة مئات من السكان.