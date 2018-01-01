تقرير: الكاظمي في السعودية غدا وسط توقعات كبيرة

يصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى السعودية، غداً الاثنين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد أن مصادر رسمية عراقية توقعت "نتائج كبيرة" من زيارة الكاظمي التي يرافقه فيها وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسؤولين.

ونقلت الصحيفة عن السفير العراقي لدى السعودية قحطان الجنابي القول إن الزيارة ستركز "على تطوير العلاقات العراقية السعودية وتعزيزها في جميع المجالات، إلى جانب تطوير علاقة العراق بمحيطه العربي وجيرانه".

وأوضح أن وفدا عراقيا برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور علي عبد الأمير علاوي وصل إلى الرياض أمس لبدء اجتماعات مجلس التنسيق السعودي - العراقي. وأضاف: "تستمر الاجتماعات حتى غدا (اليوم)، وتتوج بزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتابع الجنابي: "المتوقع أن الزيارة، وهي الأولى لرئيس الوزراء إلى خارج العراق، ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، ونتوقع تطوير وتعزيز هذه العلاقات إلى مستوى طموح القيادة في البلدين، ومستوى طموح الشعبين الجارين الشقيقين". ولفت إلى أن "الزيارة ستركز على تطوير العلاقة بين العراق ومحيطه العربي وجيرانه، وهذا هو الهدف الرئيسي لها".

وأشار إلى أن المحادثات ستتناول "قضايا الإقليم والمنطقة والعالم وجائحة كورونا وغيرها".

ومن المتوقع أن يلتقي الكاظمي اليوم الأحد، في بغداد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

يذكر أنه من المقرر أن يزور الكاظمي بعد السعودية إيران وبعدها الولايات المتحدة.