رئيس وزراء المجر يصر على عدم ربط سيادة القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي

يصر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، على أن سيادة القانون لا يجب أن تكون مرتبطة بميزانية الاتحاد الأوروبي كما اقترح رئيس وزراء هولندا، قائلا إنه مستعد "للبقاء لمدة أسبوع" إذا تطلبت المفاوضات ذلك منه.



وأكد مجددا أنه يدعم سيادة القانون بشكل عام، ويقول إن الوفد الهولندي كان يحاول إنشاء آلية جديدة تتطلب تعديل المعاهدة.



وقال: "لا أعرف ما هو السبب الشخصي الذي يجعل رئيس الوزراء الهولندي يكرهني، أو يكره المجر، لكنه يهاجم بقسوة شديدة"، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الخلافات بين الأطراف المختلفة.



وتابع: "لذا علينا أن نوضح أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق، فهذا ليس بسببي، ولكن بسبب الرجل الهولندي، لأنه بادر بشيء ما".



وأضاف: "لكن نحن المجريين مستعدون للبقاء. ندير فندقنا لمدة أسبوع".