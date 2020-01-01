قالت كريستالينا جورجييفا -البلغارية الأصل- مدير عام صندوق النقد الدولي، إن قدومها من دولة نامية؛ أعاد تشكيل طريقة تفكيرها بشكل كامل.

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، الأحد، أنها تتذكر بوضوح في التسعينيات حينما خسرت والدتها كل مدخراتها بسبب سياسات سيئة؛ ما دفعها للعمل منذ الرابعة صباحا حتى تشتري اللبن لابنتها.

وتابعت: «أعرف ثمن السياسات الاقتصادية السيئة وأثرها على المجتمع، وأعرف فوائد السياسات الجيدة التي تخدم مصالح الشعب وهذا ما جئت به للصندوق».

وأوضحت أن أكثر ما يقلقها كمسؤولة عن إدارة صندوق النقد الدولي، هو أن يكون المجتمع أكثر قدرة على المقاومة، متابعة: «يجب التطلع للتوصل لتنمية ليست مستدامة مالياً فقط ولكن مستدامة بيئيا أيضا، ومستدامة اجتماعيا حيث نُوفر الفرص للجميع ونتيجة لذلك نصبح عالم أقوى وأغنى».