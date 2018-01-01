لاشين إبراهيم: اللجان العامة تعلن الحصر العددي وليس النتيجة النهائية للانتخابات

طالب المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر أي خبر عن الهيئة أو قراراتها؛ لأنه يؤثر في الرأي العام.

وأضاف «إبراهيم» خلال لقاء لبرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن المنوط بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ هي الهيئة، منوهًا أن اللجان العامة تعلن حصرًا عدديًا وليس النتيجة النهائية.

وأوضح أن اللجان العامة ترسل الحصر العددي للهيئة الوطنية للانتخابات بما قُدم إليها بتظلمات، مشيرًا إلى أن الهيئة تنظر في التظلمات لمدة خمسة أيام، ثم تعلن عن الحصر العددي من اللجان العامة، إلى جانب انتخابات الخارج.