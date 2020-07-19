يقف الأقارب يدعون وسط صحراء النجف، حيث يفصلهم عن أحبائهم الذين قُضوا بوباء كورونا الحبال؛ منعا لأى احتكاك مباشر، فحين توصل سيارات الإسعاف، الجثامين يُسارع المتطوعون في وادى السلام بتسلمها وإجراء الطقوس المناسبة بحسب ديانة المتوفي، وينتهي كل شيء.

ويقول آرى سحاق، من الأقلية الأرمينية، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أباه توفي بكورونا منذ أسبوع، ولكن حين أخذه للكنيسة الأرمينية تم الاعتذار منه لرفض بقية الأهالى استقبال جثامين المتوفين بالمرض.

وأضاف آرى، أنه تم توجيهه لمقابر كورونا بوادي السلام، والتى يقوم عليها متطوعون من طائفة الشيعة في النجف، مستذكرا أنه كان يجرى الكثير من المكالمات للسؤال عن الصلوات التي تُتلى على الموتي طوال الطريق لعدم وجود أحد معه على دراية بالصلوات في تلك الحالة.

وأوضح أنه حال وصوله إلى وادي السلام، تعاون المتطوعون معه ووافقوا على دفن والده بالطريقة التي يريد بعيدا عن بقية المقابر، مع قيام المتطوعين بعمل علامة الصليب على الجثمان قبل الدفن.

وبدأ فكرة المقبرة أحد شيوخ الطائفة الشيعية طاهر خاقانى، وهو قائد مجموعة الإمام علي المسلحة، قائلا إنه بسبب نفور العراقيين من فكرة دفن متوفين كورونا بجانب أقربائهم تشاور مع محافظ النجف لتوسيع مقابر وادي السلام؛ لاستقبال متوفيي كورونا مع فتح المقبرة لمختلف أبناء الطوائف، رغم كون الوادي مقابر مخصصة للطائفة الشيعية.

وتتم عمليات الدفن خلال الليل فقط مع منع أي احتكاك بين أقرباء المتوفي بالجثمان مع منع الزيارة لأول 10 أيام من الدفن.

ويقول علي مردها، إنه يشعر بالأسى لعدم قدرته تقديم مراسم لدفن التي تتمناها أمه ليكون هو والأقارب بجوارها حين دفنها.

ويقول محمد قاسم، أحد الأهالي بجوار وادي السلام، إنه يرى أن أولئك المتطوعين ملائكة رحمة لما يقومون به تجاه الموتى الذين تخلي عنهم الكثيرون.