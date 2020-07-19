تراجع واردات الجعة في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ عقد من الزمان

تراجعت الواردات الكورية الجنوبية من الجعة، العام الماضي، وذلك للمرة الأولى، منذ عقد من الزمان، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات صادرة عن مصلحة الجمارك الكورية، اليوم الأحد، بلغت واردات الجعة في البلاد 360 ألف طن في عام 2019، بانخفاض 7.2 عما كان عليه قبل عام. ويمثل ذلك أول تراجع سنوي منذ عام 2009.

ويمثل التراجع تحولا حادا من نمو بنسبة 17.1 في عام 2018، وارتفاع بنسبة 50.2 في عام 2017.

وذكر مسؤول في قطاع الصناعة أن الزيادة الحادة تعزى إلى انخفاض استهلاك الجعة، وسط مقاطعة في مختلف أنحاء البلاد للمنتجات اليابانية العام الماضي بسبب نزاع تجاري بين البلدين.