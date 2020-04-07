مبادرة أمريكية توفر 59% من تكلفة العلاج لمرضى السرطان في إفريقيا

أعلنت جمعية السرطان الأمريكية ومبادرة كلينتون للصحة، توقيع اتفاقيات مع 3 شركات عالمية للأدوية لتوسيع نطاق الوصول إلى 20 علاجا حيويا للسرطان في 26 دولة بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا.

ووفقا لتقرير صدر، اليوم، عن جمعية السرطان الأمريكية، فمن المتوقع أن توفر هذه الاتفاقيات لمرضى السرطان ما متوسطه 59% من تكلفة شراء أدوية السرطان.

وأضافت الجمعية أنه "مع النمو السريع لمعدلات الإصابة بمرض السرطان في إفريقيا، بات من الضروري أن نحسن ونوسع مدى إمكانية الحصول على علاج بجودة عالية وأسعار معقولة".

وأشارت جمعية السرطان الأمريكية، فى تقريرها، إلى أن الأدوية المدرجة في هذه الاتفاقيات تغطي أنظمة علاج موصى بها لـ27 نوعا من مرض السرطان وتوفر أيضا علاجات كيميائية شاملة لثلاثة أنواع من السرطانات الأكثر فتكا في إفريقيا وهي الثدي وعنق الرحم والبروستاتا، مضيفة أنه من السهل للغاية علاج أنواع السرطان هذه والتي تمثل 38% من أمراض السرطان في الدول التي تغطيها الاتفاقيات.

وأوضحت أن الاتفاقيات الجديدة تشمل كلا من العلاجات الكيميائية وعلاجات الغدد الصماء في آن واحد، لافتة إلى أن معدل الإصابة بالسرطان في إفريقيا جنوب الصحراء مرتفع وآخذ في الزيادة، ففي عام 2018، قدر عدد حالات الإصابة الجديدة بمرض السرطان بـ811 ألف حالة بينما سجلت وفيات هذا المرض في إفريقيا جنوب الصحراء 534 ألف حالة وفاة، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بمقدار الضعف بحلول عام 2030، لافتة إلى أن هذه الاتفاقيات تغطي علاجات نحو 74% من حالات السرطان المكتشفة سنويا.