ضبط مسجل بحوزته كميات كبيرة لمخدر الهيروين في الإسكندرية

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تمكن ضباط المباحث بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط، مسجل بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة بغرض الاتجار.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط المباحث بالمديرية مفادها قيام شخص له معلومات جنائية مسجلة بالاتجار في المواد المخدرة بنطاق دائرة قسم أول العامرية غرب المدينة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته أسطوانتين لمخدر الهيروين، وكمية لذات المخدر معدة للترويج وزنت 1.250 كيلوجرام ومبلغ مالي، وهاتف محمول وميزان.

وبمواجهة المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.