المجر: قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون رفضوا اقتراحنا بشأن سيادة القانون

قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين رفضوا اقتراحه بالإسراع بإجراءات حول سيادة القانون جارية ضد المجر، مما يعقد المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل مواجهة وباء كورونا في التكتل.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن أوربان قوله على هامش نقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأحد إن المجر تعارض اقتراحا هولنديا يتطلب من الدول التي تتلقى منحا الموافقة على الالتزام بسيادة القانون.



وأضاف أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك أن يواصل الإجراء المتعلق بسيدة القانون ضد المجر والذي بدأ في 2018، بينما يوجه الموارد بأسرع ما يمكن لمحاربة الأزمة الاقتصادية الناشئة عن جائحة كورونا.



وأوضح أن وضع آلية جديدة تضيف شروطا إلى أعتمادات مكافحة الأوبئة "سوف يستغرق وقتا طويلا للتفاوض" لأنها أداة قانونية. وقال: "نحن لسنا ضد ذلك، دعونا نناقشه، لكن الأمر يستغرق أسابيع".



تعد آلية سيادة القانون المقترحة واحدة من المآزق الرئيسية لقادة الاتحاد الأوروبي الذين فشلوا حتى الآن في إبرام اتفاق بشأن استجابة بقيمة 750 مليار يورو (860 مليار دولار) للأزمة.



وتابع رئيس الوزراء المجري: "أعتقد أن لدينا فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق"، مضيفا أن الاتفاق "ليس بشأن المجر، ولكن بشأن أوروبا"، وأصر على أنه يجب عدم ربط سيادة القانون بميزانية الاتحاد الأوروبي كما اقترح رئيس وزراء هولندا مارك روته.