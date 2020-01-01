قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم عرض "كأنك تراه" من إنتاج الفرقة، في السابعة مساء غد الاثنين، وبعد غد الثلاثاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

يقدم البيت الفني للمسرح عروضه ضمن فعاليات "عودة الروح" والتي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، وخاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، و بوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.

"كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي،أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.