مصدر: رئيس المجلس الأوروبى يرغب في تمديد محادثات الميزانية إلى الغد

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قال مصدر في الاتحاد الأوروبي، إن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل يرغب في تمديد مفاوضات قادة الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة الإنعاش الاقتصادي التي تقدر بمليارات الدولارات والميزانية طويلة الأجل حتى غد الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبعد ثماني ساعات من المحادثات الثنائية على مدار اليوم وبعد حوالي 35 ساعة من بدء قمتهم، استأنف قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم لتناول العشاء، لكن ما زالت لديهم خلافات كبيرة ليتجاوزوها.

وأضاف المصدر إن ميشيل لن يطرح اقتراحا جديدا ليلة السبت ويريد استئناف المحادثات غدا الأحد بدلا من ذلك، حيث "لم يحن الوقت" لذلك بعد.