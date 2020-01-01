مقتل وإصابة 18 مسلحًا من طالبان في اشتباكات شمال أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، أن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن وحركة طالبان، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل وإصابة 18 مسلحا على الأقل من طالبان، وفقًا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وذكر «فيلق شاهين 209» في بيان، أن مسلحي حركة طالبان شنوا هجمات في منطقتي كوهيستان وشيرين تاجاب، مستهدفين مواقع أمنية في الأجزاء الوسطى من المنطقتين.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن ردت بفعالية على الهجمات، إذ قتلت 12 مسلحا على الأقل من حركة طالبان.

وقال «فيلق شاهين 209»، إن قوات الأمن أصابت أيضًا ستة على الأقل من المسلحين خلال الاشتباكات.

ولم تعلق حركة طالبان على الاشتباكات حتى الآن.