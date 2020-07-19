رئيس دينية البرلمان: لا خلاف على قيمة الأزهر وقانون الإفتاء يقنن وضع قائم

قال رئيس لجنة الشئون الدينية الأوقاف بمجلس النواب أسامة العبد، "لا خلاف على قيمة الأزهر أبدا، لأنه القوة الناعمة الأهم لمصر أمام العالم"، مشددا على عدم الانتقاص من قيمته.



وقال العبد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم منه وعدد 60 نائبا بشأن تنظيم دار الإفتاء المصري: الأزهر الشريف، أمن قومي لمصر، وهو المظلة التي تحتها دار الإفتاء ووزارة الأوقاف وكل مؤسسة دينية لابد وأن تكون تحت مظلته.



وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بتنظيم دار الإفتاء لم يمس الأزهر أبدا باعتباره المظلة لكل المؤسسات الدينية.



وقال إن مشروع القانون يقنن واقعا موجودا من سنوات سابقة وليس منشئا لهذا الواقع، وشدد على أن مشروع القانون يحافظ على الأزهر الشريف وشيخه وعلمائه.