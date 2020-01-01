مديرة صندوق النقد الدولي: الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في بناء قطاع مصرفي قوي

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن أزمة جائحة كورونا؛ قد تشكل فرصة يمكن أن تُستغل.

وأضافت خلال لقائها بالإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر شاشة «العربية الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن الأزمة الاقتصادية العالمية؛ ساعدت في بناء قطاع مصرفي صلب لمواجهة الأزمات، لافتة إلى أن العالم اليوم يستفيد من وجود البنوك في ظل هذه الأزمة.

وتابعت: «علينا خلق مناخا للتصدي للصدمات والأوبئة والصدمات المناخية، وحتى نتمكن من القيام بذلك علينا بناء مجتمع يحتوي الجميع، حيث يتمكن كل شخص من استغلال كامل قدراته».