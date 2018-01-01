مؤسسة النقد: لا نتوقع أن يكون أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني أفضل

الرياض - د ب أ

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، أنه لا يتوقع بأن يكون أداء الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي أفضل من الربع الأول.

وأوضح محافظ ساما خلال المؤتمر الصحفي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقد افتراضيا: "لا نتوقع أن يكون أداء الربع الثاني (من العام الحالي) أفضل من الربع الأول الذي انكمش فيه النمو بنسبة 1 بالمئة، إلا أن التوقعات للاقتصاد السعودي خلال العام الجاري تظل أقل تشاؤماً من توقعات صندوق النقد الدولي.

وأضاف الخليفي إن التطورات والأرقام للاقتصاد السعودي خلال شهر يونيو الماضي إيجابية مع بدء عودة النشاط الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أشار الخليفي إلى أن برنامج تأجيل المدفوعات سينتهي منتصف سبتمبر القادم، موضحا أنه يتم تقييم الأوضاع حاليا ولو هناك حاجة مستقبلا سيتم التدخل.

ونوه محافظ ساما إلى "أن عدد عقود المنشآت التي استفادت من البرنامج منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن بلغ 72 ألف عقد تجاوزت قيمتها 51 مليار ريال".

وذكر الخليفي أن الحزمة الأولى من الدعم البالغة قيمتها 50 مليار ريال تجاوزت 70 مليار ريال.