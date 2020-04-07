محافظ الشرقية: فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط طفل في بيارة صرف صحي

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين في واقعة سقوط الطفل حسن عبدالله حسن، ابن الـ 10 سنوات، في بيارة صرف صحي مكشوفة بالقرب من منزل أسرته بشارع أبو نضارة، الكائن بمنطقة الإشارة، التابعة لرئاسة حي ثانٍ الزقازيق.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم السبت، إنه تمت حالة الواقعة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، منوهًا بتكليف إدارة الشئون القانونية بتوقيع غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع على المقاول المُسند إليه تنفيذ أعمال رصف الشارع، مع اختصامه لدى جهات التحقيق المعنية؛ لإهماله وتقصيرة في العمل وعدم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغطية الغرف والبيارات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن فتح تحقيق عاجل مع المسئولين عن الواقعة يأتي لعدم متابعتهم تنفيذ أعمال الرصف بالشارع والتأكد من تغطية غرف الصرف الصحي وتنفيذ إجراءات السلامة والتأمين حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا على أن الواقعة غير مقبولة وتُعد جريمة لن يسمح بتكرارها مرةً أخرى.

وزارَّ المحافظ، أسرة الطفل، صباح اليوم السبت، للاطمئنان على حالة الصغير، موجهًا وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية للحالة وتوفير سُبل الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة له لحين تماثله للشفاء وعودته لممارسة حياته الطبيعية، والتنسيق مع أستاذ أمراض نفسية لمتابعة حالة الطفل وإزالة الآثار النفسية المترتبة على سقوطه داخل بيارة الصرف الصحي.