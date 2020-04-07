أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الأحد، وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له، في قصر البحر.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية في خبر عاجل، منذ قليل، يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر.