 أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي - بوابة الشروق
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أمير قطر يستقبل وزير الدفاع التركي

نور رشوان
نشر في: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:20 م | آخر تحديث: الأحد 19 يوليه 2020 - 12:20 م

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح الأحد، وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له، في قصر البحر.
وحسبما ذكرته وكالة الأنباء القطرية في خبر عاجل، منذ قليل، يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر.

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