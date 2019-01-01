مدير متحف يوفيزي الإيطالي يدافع عن استراتيجية التواصل الاجتماعي لمجموعة فلورنسا الفنية

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دافع مدير معرض "يوفيزي" إيكه شميت، ضد انتقاد استراتيجية التواصل الاجتماعي لمجموعة فلورنسا الفنية، المشهورة عالميا، التي تضم ميمات فنية مثيرة للجدل في موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وذكر المؤرخ الفني الألماني -52 عاما- في مقابلة مع العدد الصادر اليوم الأحد من صحيفة "لا ريببليكا" الرومانية، أنه يريد إثارة الحماس بين الأجيال الأصغر لتلك المجموعات.

وقال شميدت، الذي يرأس معرض "يوفيزي" منذ عام 2015: "لدينا رؤية ديمقراطية للمتحف: مجموعاتنا تخص الجميع، ليس فقط نخبة ثقافية نصبت نفسها بنفسها، لكن فوق كل الأجيال الأصغر".

وكان معرض "يوفيزي" قد نشر مؤخرا صورة لكيارا فيراني، مصممة ومدونة موضة إيطالية -33 عاما- على موقع انستجرام، مرتدية ملابس قصيرة أمام صورة ساندرو بوتيسيلي "ولادة فينوس".

وحصل المنشور على 33 ألف إعجاب لكن انتقادات أيضا.

وأعرب شميت عن أسفه إزاء التعليقات الجنسية ضد امرأة عصامية.