رسميا: موناكو يعلن رحيل مورينو

أعلن موناكو الفرنسي، رحيل روبرت مورينو عن القيادة الفنية للفريق، ووجهت له إدارة النادي الشكر على الفترة التي قضاها بالنادي.

وفي بيان رسمي لموناكو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كشف النادي عن اتخاذه إجراء برحيل مورينو، وأنه تم إبلاغ المدير الفني الإسباني بذلك في مقابلة ودية يوم السبت.

وأوضح النادي :" طرقنا تنفصل في وقت مبكر مما هو متوقع، ولكننا نود توجيه الشكر لروبرتو مورينو على قبوله التحدي مع فريق العمل، لقد فعل كل شئ ممكن من أجل تحسين الفريق، بكل حماس وتفان، ونتمنى له الأفضل في المستقبل.

يذكر أن مورينو، الذي تولى تدريب منتخب بلاده لفترة قصيرة، كان قد تولى تدريب موناكو في نهاية 2019، ومن المفترض أن ينتهي عقده في آخر يونيو 2022.

واحتل موناكو المركز التاسع في مسابقة الدوري التي تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا.

أL’AS Monaco annonce avoir lancé une procédure conduisant au départ de Robert Moreno. L’entraîneur espagnol en a été informé samedi lors d’un entretien préalable.https://t.co/K5gGXvIzlV

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 19, 2020