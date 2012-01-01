المهن الموسيقية تؤكد دعمها للرئيس السيسي في مواقفه التاريخية الحاسمة

أكدت نقابة المهن الموسيقية تأييدها الكامل للدولة المصرية، والقوات المسلحة، في أي قرارات حاسمة تتخذها القيادة السياسية لمصلحة الأمن القومي.

وجاء في بيان لها: "تؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره، وأن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد ما أن يعبث بأمنها أو استقرارها خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومن خلفه خير جند الأرض جيش مصر العظيم وهو الجيش الرشيد أقوى جيوش المنطقة وأفريقيا".

وأضاف البيان: وأن مصر فيما تتعرض له من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقا وغربا.. جنوبا وشمالا، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة لها، وايضا فيما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من غزو للمرتزقة والتدخل الخارجي الغاصب ودعم المليشيات المسلحة هناك للنيل من وحدة الشعب الليبي والعبث بالأمن القومي العربي والمصري.

وتابع: أن نقابة المهن الموسيقية جيشآ على الجبهة الداخلية للزود عن الوطن من المؤمرات التي يتعرض لها لذلك فإن جموع الموسيقيين من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والنقيب الفنان هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم.